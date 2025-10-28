L’Ue ‘allarga’ le maglie della Patente B | cosa cambia
(Adnkronos) – Ancora pochi giorni e l'Europa (ma non ancora l'Italia) cambia direzione sulla patente B: infatti una nuova direttiva UE modifica alcune norme, allargando la platea di automobilisti anche di veicoli pesanti. La direttiva introduce l'estensione del limite di peso per la patente B per veicoli a propulsione alternativa, oltre a introdurre una patente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
