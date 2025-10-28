Ludovica Pagani | Matrimonio con El Shaarawy? Proposta meravigliosa anche se…

Golssip.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non abbiamo ancora scelto la location. Ci stiamo lavorando. Il tempo vola", ha ammesso Ludovica Pagani sul matrimonio. 🔗 Leggi su Golssip.it

ludovica pagani matrimonio con el shaarawy proposta meravigliosa anche se8230

© Golssip.it - Ludovica Pagani: “Matrimonio con El Shaarawy? Proposta meravigliosa anche se…”

Leggi anche questi approfondimenti

Ludovica Pagani: «Il matrimonio con El Shaarawy? Proposta meravigliosa, la location ancora non c'é: abbiamo poco tempo libero. Volevo fare la criminologa, ora studio psicologia» - Nella notte di Halloween terrà il suo deejay set a Storo, fra Trento e Brescia, nella struttura eventi allestita in località Piane. Scrive brescia.corriere.it

“Sì, all’amore della mia vita”: Stephan El Sharawy e Ludovica Pagani si sposano, la proposta di matrimonio e l’annuncio sui social - L'attaccante della Roma ha chiesto la mano dell'influencer con una proposta organizzata nei minimi dettagli. Riporta ilfattoquotidiano.it

ludovica pagani matrimonio elLudovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy: la romantica proposta di matrimonio a cena - Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell’influencer, l’anello ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ludovica Pagani Matrimonio El