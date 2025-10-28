lucie pereyre de nonancourt e laurent-perrier a milano per lo iulm alumni day

Si è concluso con grande partecipazione lo Champagne Forum organizzato nell’ambito dello IULM Alumni Day, che quest’anno ha avuto come ospite d’onore Lucie Pereyre de Nonancourt, ambasciatrice della cuvée Grand Siècle N.26 della Maison Laurent-Perrier. Davanti a un pubblico composto da ex. 🔗 Leggi su Milanotoday.it