Luciano Spalletti e Francesco Totti la pace in uno spot

La nuova campagna di comunicazione di Amaro Montenegro ha per protagonisti Totti e Spalletti. Il tecnico indicato come vicino alla Juve: «Abbiamo passato pezzi di vita professionali ed umani bellissimi, dentro un gruppo fantastico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luciano Spalletti e Francesco Totti, la pace in uno spot

Argomenti simili trattati di recente

Contatti in corso tra la #Juve e Luciano #Spalletti. - X Vai su X

La Juventus e Luciano Spalletti sembrano viaggiare spediti verso l'accordo. Il club bianconero, però, ha un ‘piano b' al quale ricorrere nel caso non si riesca a chiudere l'accordo con l'ex ct della Nazionale Sono due in nomi in cima al taccuino: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook

Luciano Spalletti e Francesco Totti, la pace in uno spot - Il tecnico indicato come vicino alla Juve: «Abbiamo passato pezzi di vita professionali ed umani bellissim ... Scrive vanityfair.it

Totti e Spalletti, fanno pace nel Far West in una pubblicità: “Mo parliamo”. Perché avevano litigato - Mentre impazzano le voci di un ritorno di Luciano Spalletti in panchina, alla Juve al posto di Tudor, il nome del tecnico è diventato virale anche per ... Riporta fanpage.it

Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - Evento a Milano con al centro Luciano Spalletti e Francesco Totti: i due infatti, superati i dissapori passati, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario, ritrovandosi così insieme. Si legge su tuttosport.com