Luciano Spalletti alla Juventus prima scelta per il dopo Tudor | molti tifosi non lo vogliono per il tatuaggio del Napoli
Luciano Spalletti non vede l'ora di tornare finalmente in panchina e oggi, martedì 28 ottobre, ha rotto il silenzio, ammettendo il suo desiderio di allenare, dicendo che tutti vorrebbero farlo alla Juventus e sarebbe la fortuna di qualsiasi allenatore.Il tecnico toscano, 66 anni, vuole rilanciare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Luciano Spalletti alla Juventus potrebbe già respirare un po’ di aria di casa anche perché in bianconero c'è il suo Federico - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, confermato nel pomeriggio l'incontro tra Luciano Spalletti e Comolli: le ultime sulla panchina bianconera - X Vai su X
Luciano Spalletti alla Juventus, prima scelta per il dopo Tudor: molti tifosi non lo vogliono per il tatuaggio del Napoli - Il tecnico toscano, 66 anni, vuole rilanciare la sua carriera dopo l'esonero dell'Italia dello scorso giugno e il suo nome è tra quelli più gettonati tra i papabili come allenatore della Juventus che ... torinotoday.it scrive
Spalletti alla Juventus: i nodi da sciogliere e il retroscena della telefonata di Comolli a giugno - Incontro decisivo per stabilire i dettagli del contratto ... Da msn.com
Mercato Juventus, per l’ingaggio di Luciano Spalletti sono ore decisive - Atteso un incontro tra l'amministratore delegato dei bianconeri Damien Comolli e l'ex commissario tecnico della Nazionale ... Riporta sportal.it