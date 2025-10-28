Luciano Darderi | Sto facendo progressi sui campi indoor in Davis arriverà la mia occasione
È durato solo un turno l’ ATP 1000 di Parigi di Luciano Darderi. L’italiano è stato sconfitto dal francese Arthur Cazaux con un doppio tiebreak (7-6 7-6) e deve perciò già salutare la capitale francese. Si tratta della terza sconfitta consecutiva al primo turno per l’azzurro che non riesce a ritrovare il miglior tennis. Come riportate da Ubitennis, Darderi, dopo il match, ha dichiarato: “ Peccato, nel secondo ero sopra 5-2 e mi sono fatto riacchiappare. Lui però è stato bravo, ha servito bene e io non ho il ritmo partita. Il set in allenamento che ho fatto con Sonego è stato l’unico da un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
