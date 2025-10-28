Lucia Poli porta Oscar Wilde a Cesenatico

Il cartellone della stagione invernale 2025-2026 del teatro comunale di Cesenatico presenta un ricco calendario di Prosa, Teatro Moderno, Musica e Musical. Per la Prosa le prevendite su vivaticket inizieranno il 13 novembre. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 ed il primo spettacolo è in programma il 29 novembre, quando Lucia Poli e il suo cast poteranno sul palco "L'importanza di chiamarsi Ernesto", l'ultima commedia di Oscar Wilde per la regia di Geppy Glejeses che, forte dell'impianto scenico, catapulterà gli spettatori dall'altra parte del vecchio continente in una trama del grande autore che esaltava "l'importanza di non fare niente".

