Oggi c’è la Sestese che, bella riposata, cercherà di rimpinguare una classifica un po’ anemica. Prima di parlare del match contro i fiorentini, Pirozzi ha dato uno sguardo al finalino convulso di San Giuliano. "Abbiamo chiuso un match ben giocato da parte della squadra – ha detto – con in campo due ragazzi del 2007, un 2006, un 2005, con i soli Pupeschi e Picchi sotto il 2000. Logico che una squadra giovane possa non essere scaltra in certi frangenti. Non voglio più parlare di certe situazioni per non creare alibi, ma sul rigore assegnato al San Giuliano, l’arbitro era coperto e non può aver visto, mentre mi era sembrato più evidente l’intervento ai danni di Ragghianti nella loro area di rigore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Oggi l’anticipo con la Sestese. Pirozzi: "Evitare gli errori di San Giuliano"