Lucchese - Oggi l’anticipo con la Sestese Pirozzi | Evitare gli errori di San Giuliano

Sport.quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi c’è la Sestese che, bella riposata, cercherà di rimpinguare una classifica un po’ anemica. Prima di parlare del match contro i fiorentini, Pirozzi ha dato uno sguardo al finalino convulso di San Giuliano. "Abbiamo chiuso un match ben giocato da parte della squadra – ha detto – con in campo due ragazzi del 2007, un 2006, un 2005, con i soli Pupeschi e Picchi sotto il 2000. Logico che una squadra giovane possa non essere scaltra in certi frangenti. Non voglio più parlare di certe situazioni per non creare alibi, ma sul rigore assegnato al San Giuliano, l’arbitro era coperto e non può aver visto, mentre mi era sembrato più evidente l’intervento ai danni di Ragghianti nella loro area di rigore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lucchese oggi l8217anticipo con la sestese pirozzi evitare gli errori di san giuliano

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Oggi l’anticipo con la Sestese. Pirozzi: "Evitare gli errori di San Giuliano"

Altre letture consigliate

lucchese oggi l8217anticipo sesteseLucchese - Oggi l’anticipo con la Sestese. Pirozzi: "Evitare gli errori di San Giuliano" - L’allenatore rossonero: "Non bisogna più cadere nelle trappole degli avversari. Scrive sport.quotidiano.net

lucchese oggi l8217anticipo sesteseSestese, sfida d’altri tempi. A Lucca per il ’colpaccio’ - In vista del turno infrasettimanale di Eccellenza, girone A, in programma domani, la partita Lucchese- Secondo msn.com

lucchese oggi l8217anticipo sesteseLucchese - Un mini tour de force. Pirozzi: "Pantera, l’ora della scossa" - Oggi la trasferta di San Giuliano; poi, dopo appena tre giorni, l’anticipo casalingo contro la Sestese (calcio d’inizio previsto alle ore alle 14. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lucchese Oggi L8217anticipo Sestese