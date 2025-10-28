Lucca Comics & Games 2025 | si parte con Luc Besson francobollo per i 50 anni di Goldrake

Tutto pronto per Lucca Comics & Games 2025. Domani, 29 ottobre, si alza il sipario dell'evento dedicato ai fumetti e al mondo dei giochi L'articolo Lucca Comics & Games 2025: si parte con Luc Besson, francobollo per i 50 anni di Goldrake proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca Comics & Games 2025: si parte con Luc Besson, francobollo per i 50 anni di Goldrake

Contenuti che potrebbero interessarti

Tutto pronto per Lucca Comics & Games! Ti aspettiamo nel loggiato di Piazza San Michele con la suggestiva Stanza di Dracula con attività, easter eggs, quiz a premi, make-up vampiresco, ritratti a tema e firmacopie. E ancora la Luckyteca, dove i film che hann - facebook.com Vai su Facebook

Lucca Comics & Games 2025: da domani cinque giorni di creatività, ospiti internazionali e grandi anteprime - Scopri Lucca Comics & Games 2025: dal 29/10 al 2/11 eventi, mostre, ospiti come Luc Besson e Rébecca Dautremer, app ufficiale e prime assolute. cinefilos.it scrive

Lucca Comics and Games 2025 al via: la guida completa per non farsi trovare impreparati - Ecco come cambiano traffico, sosta e trasporti pubblici e dove trovare biglietti, braccialetti e informazioni. Come scrive luccaindiretta.it

Lucca Comics and Games, l’attesa è finita: anche il ministro Giuli alla cerimonia di apertura - Edizione dedicata al French Kiss, con un ponte verso l'oltralpe: ospiti d'onore della 'prima' Rebecca Dautremer e il regista Luc Besson ... Lo riporta luccaindiretta.it