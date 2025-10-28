Lucca Comics & Games 2025 l’area movie al via con Luc Besson e Matilda De Angelis

Il programma del primo giorno dell’area movie del Lucca Comics & Games 2025, presenti il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis con la proiezione del film Dracula – L’amore perduto. Su il sipario per Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente. La città di Lucca sarà immersa per cinque, intensissime, giornate, a partire da domani fino a domenica 2 novembre, nel mondo della creatività e dell’immaginazione, con eventi, spettacoli, giochi, manga, fumetti, parate cosplay e festeggiamenti. Prende il via martedì 29 ottobre anche il programma dell’area Movie, a cura di QMI, che con l’edizione 2025 festeggia il suo quindicesimo compleanno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

