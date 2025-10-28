Lucca Comics & Games 2025 firmacopie dei Pinguini Michielin Nitro

In occasione dei Lucca Comics & Games 2025, Sony Music Italy organizza alcuni firmacopie, dai Pinguini Tattici Nucleari a Nitro. Dopo il successo della scorsa edizione, da domani, mercoledì 29 ottobre fino a domenica 2 novembre, Sony Music Italy sarà presente al Lucca Comics & Games 2025 con uno store dedicato ai suoi prodotti! Il Sony Music Store si troverà nel cuore del festival, all’interno dello storico negozio di dischi Sky Stone and Songs (Via Vittorio Veneto, 7) a Lucca, un luogo iconico per gli appassionati di musica e arte, oltre che crocevia per concerti, mostre e presentazioni. All’interno dello spazio, aperto con orario continuato dalle ore 9. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

