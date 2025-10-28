Lucca Comics & Games 2025 | da domani cinque giorni di creatività ospiti internazionali e grandi anteprime

Lucca Comics & Games 2025: da domani cinque giorni di creatività, ospiti internazionali e grandi anteprime A Lucca si alza il sipario sul community event più grande d’Occidente: da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre 2025 la città toscana si trasforma in un’unica, enorme festa della creatività tra fumetti, giochi, manga, cosplay, cinema, serie, musica e videogiochi. Tema 2025: “French Kiss”, omaggio alla Francia e ai valori Liberté, Créativité, Diversité, in dialogo con i cinque valori del festival (Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude). Cerimonia d’apertura al Teatro del Giglio (ore 11). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ecco tutte le novità e gli eventi che troveremo allo stand di INFINITE STATUE e Kaustic Plastik a Lucca Comics & Games - facebook.com Vai su Facebook

Poncle Live Orchestra. Yoko Shimomura. Elio. Mercoledì 29 ottobre, ore 20:30 il Teatro del Giglio Giacomo Puccini si prepara al gran concerto del secolo (o almeno di questo Lucca Comics & Games) - X Vai su X

Lucca Comics and Games 2025 al via: la guida completa per non farsi trovare impreparati - Ecco come cambiano traffico, sosta e trasporti pubblici e dove trovare biglietti, braccialetti e informazioni. Segnala luccaindiretta.it

Lucca Comics and Games, 140 treni in più per raggiungere e lasciare la città - L'offerta, in accordo con la Regione Toscana, prevede un totale di 400mila posti da domani (29 novembre) a domenica ... Secondo luccaindiretta.it

Lucca Comics & Games 2025, le 10 autrici da conoscere: da Fumettibrutti a Yamaji Ebine - Dalla catanese Fumettibrutti alla coreana Yoonhee Na, dalla salernitana Zuzu all'australiana Lee Lai: le firme femminili più interessanti del momento ... Scrive iodonna.it