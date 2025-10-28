Lucca Comics è già record Venduti 240mila biglietti Tutti i firmacopie al PalaDediche
Lucca, 28 ottobre 2025 – Sono già 240mila i biglietti veduti alla vigilia per questa edizione di Lucca Comics & Games: più 4% rispetto allo stesso momento del 2024. Un dato importante che dà la misura del peso di questa manifestazione. E intanto spazio al programma. Da sempre asse portante e punto di forza della manifestazione, non mancheranno numerosi momenti per incontrare e conoscere i propri autori e scrittori preferiti. Riproponendo un format che negli anni ha riscontrato un grande successo grazie alla sua capacità di attrarre e far incontrare artisti e disegnatori provenienti da tutto il mondo con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
