Lucca Comics 2025 | biglietti date mappa I preparativi della festa città mobilitata

Lucca Comics 2025

Lanazione.it | 28 ott 2025

Lucca, 28 ottobre 2025 – E’ ormai tutto pronto per Lucca Comics & Games 2025. Un appuntamento come sempre da non perdere e che richiama decine di migliaia di persone a Lucca. Dal mondo del fumetto ai videogiochi, fino ai giochi da tavolo: ce n’è per tutti i gusti in quello che è diventato un evento di assoluto livello internazionale, con visitatori non solo da tutta Italia ma anche dal resto d’Europa. E gli ospiti sono tanti nei giorni del Festival, che vede tanti volti noti partecipare. Da Elio e le Storie Tese a Caparezza ad esempio per quanto riguarda il mondo della musica, oltre a tanti fumettisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

