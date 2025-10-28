Luca Piovesan in concerto per fisarmonica a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Luca Piovesan in concerto per fisarmonica in Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (PD).LOCANDINASabato 15 novembre 2025In questo concerto Luca Piovesan presenta un excursus storico, geografico e di genere, sulle anime e possibilità della fisarmonica: da strumento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it