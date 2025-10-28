Luca Fiorani raccoglie l' eredità di Giancarlo Merli

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrà il compito di sostituire un'istituzione dell'Arma: il luogotenente Giancarlo Merli andato in pensione, che ha vissuto buona parte della sua carriera al comando della stazione di Prato della Valle, conquistando il cuore della gente e fornendo un prezioso servizio alla collettività in termini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Luca Fiorani Raccoglie Eredit224