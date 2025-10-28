Love Boat Fred Grandy si pente | Non ho difeso Lauren Tewes quando fu licenziata per cocaina Me ne vergogno

La star della serie di Aaron Spelling è pentito di non essersi esposto all'epoca dell'allontanamento della collega dal set dello show televisivo. A distanza di oltre quarant'anni, l'attore di Love Boat Fred Grandy ha confessato che avrebbe voluto gestire meglio una situazione legata alla lavorazione della serie tv. Nella docuserie We Love, Grandy si riferisce all'atmosfera festaiola presente sul set della serie, in particolare durante le riprese avvenute all'estero. Fred Grandy pentito di non aver difeso Lauren Tewes In particolare, Grandy si pente di non aver preso le difese della collega Lauren Tewes, licenziata nel 1984 per uso di cocaina: "C'era alcol sulla nave? Sì" ammette Grandy "Le persone vanno su queste navi per bere, ed è vero ancora oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Love Boat, Fred Grandy si pente: “Non ho difeso Lauren Tewes quando fu licenziata per cocaina. Me ne vergogno"

Argomenti simili trattati di recente

L’IPOCRISIA IN CROCIERA Il peggio, in Italia, l’abbiamo visto in questo ultimo mese. Prima la supercazzola della Flotilla, poi la Cgil, il Pd e il Movimento 5 Stelle in crociera per Gaza. Sembrava Love Boat, ma con meno charme e più slogan. Tra un brindis - facebook.com Vai su Facebook

Love Boat, Fred Grandy si pente: “Non ho difeso Lauren Tewes quando fu licenziata per cocaina. Me ne vergogno" - La star della serie di Aaron Spelling è pentito di non essersi esposto all'epoca dell'allontanamento della collega dal set dello show televisivo. movieplayer.it scrive

“The Love Boat”’s Fred Grandy Regrets Not Standing Up for Costar Lauren Tewes After She Was Fired for Cocaine Use - This came to a head for one of the show's stars, Lauren Tewes, who played cruise director Julie McCoy. Lo riporta msn.com

What happened to Lauren Tewes after The Love Boat? Fred Grandy expresses regret over not standing up for co-star amid addiction struggles - star Lauren Tewes after she was kicked out of the ABC sitcom The Love Boat in 1984 for her cocaine addiction. Si legge su soapcentral.com