Lotto festa a Verbania | vinti quasi 50mila euro con un terno e due ambi
Giocata fortunata a Verbania.Come comunica Agipronews, nel concoro di sabato 25 ottobre in corso Benedetto Cairoli, a Verbania, è stato effettuato un “colpo” da 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno.Un'altra vincita in Piemonte a Torino, con 5.833 euro vinti in via San Secondo, grazie ad un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
