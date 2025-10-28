Lotto e SuperEnalotto oggi | estrazione e numeri di martedì 28 ottobre

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 28 ottobre 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 70,2 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotto e SuperEnalotto oggi: estrazione e numeri di martedì 28 ottobre

