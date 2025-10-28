Lotta i Portuali conquistano dieci medaglie ai Campionati regionali

Ai Campionati regionali assoluti dell’Emilia-Romagna di lotta olimpica, disputati sabato a Faenza, il Csrc Portuali Ravenna ha conquistato il terzo posto in classifica generale dietro ai padroni di casa del Club Atletico Faenza e al Club Atletico Bologna, grazie alle tante medaglie vinte dai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

