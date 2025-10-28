Lotta al West Nile team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai

(Adnkronos) – Un modello di intelligenza artificiale in grado di prevedere con grande precisione i focolai del virus West Nile in Italia. A svilupparlo è stato il gruppo 'Gabie' (Genomics, AI, Bioinformatics, Infectious diseases, Epidemiology) creato da Massimo Ciccozzi, Ordinario di Statistica Medica e Francesco Branda ricercatore dell'Unità di Ricerca di Statistica Medica ed Epidemiologia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

