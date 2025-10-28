Lotta ai tumori la Pallacanestro Forlì sostiene l' Ottobre Rosa dello Ior

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pallacanestro Forlì 2.015 scende in campo insieme all'Istituto oncologico romagnolo a sostegno della prevenzione dei tumori femminili. In occasione di Unieuro Forlì - Gemini Mestre, di fianco al corner merchandising, ingresso parterre, sarà allestito un info point Ior dove sarà possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ottobre rosa. Riparte la lotta ai tumori al seno - Anche quest’anno Asst Valle Olona è impegnata con numerose iniziative dedicate alle donne, realizzate in collaborazione con ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Tumori Pallacanestro Forl236