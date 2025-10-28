Lotta ai tumori la Pallacanestro Forlì sostiene l' Ottobre Rosa dello Ior
La Pallacanestro Forlì 2.015 scende in campo insieme all'Istituto oncologico romagnolo a sostegno della prevenzione dei tumori femminili. In occasione di Unieuro Forlì - Gemini Mestre, di fianco al corner merchandising, ingresso parterre, sarà allestito un info point Ior dove sarà possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
