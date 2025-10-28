Lotta ai rifiuti abbandonati Raffica di multe
L’impegno per la tutela dell’ambiente a Empoli non conosce sosta. Anche nel mese di settembre è proseguita con costanza l’attività di monitoraggio e contrasto agli abbandoni di rifiuti da parte degli ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la polizia municipale e il Servizio ambientale comunale. I numeri raccontano un lavoro capillare: 183 controlli effettuati, 205 rifiuti ispezionati, cinque sanzioni per un totale di 600 euro e tre verbali redatti. Le verifiche si sono concentrate in alcune aree particolarmente critiche: via Rozzalupi, via Chiara e il vicolo della Gendarmeria per episodi di abbandono indiscriminato; piazza Gamucci, via Antiche Mura, via Pulidori e via Ridolfi angolo Giovanni da Empoli per l’uso improprio dei cestini e delle campane del vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
