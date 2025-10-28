L' Otello del Balletto di Roma apre il sipario sulla stagione di ' Forlì Grande Musica'
Mercoledì 5 novembre la nuova stagione concertistica “Forlì Grande Musica”, firmata da Emilia Romagna Festival, viene inaugurata al Teatro Diego Fabbri con il Balletto di Roma che porta in scena l’Otello su musiche di Antonin Dvo?ák, nel nuovo riallestimento firmato da Fabrizio Monteverde.Dopo il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
