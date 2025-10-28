L' ospedale di Piacenza Elena Montanari presenta il suo libro al PalabancaEventi

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 3 novembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini Elena Montanari presenterà il suo libro "L'ospedale di Piacenza - dalle sue origini a oggi". Il volume sarà illustrato dall'autrice in dialogo con Valeria Poli.

