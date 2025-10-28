L' ospedale di Piacenza Elena Montanari presenta il suo libro al PalabancaEventi
Lunedì 3 novembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini Elena Montanari presenterà il suo libro "L'ospedale di Piacenza - dalle sue origini a oggi". Il volume sarà illustrato dall'autrice in dialogo con Valeria Poli.Agli intervenuti (con precedenza ai primi Soci e ai primi clienti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Piacenza modello virtuoso per la defibrillazione precoce. Ieri una troupe di La vita in diretta è venuta all'ospedale di Piacenza per incontrare Michele, colpito da arresto cardiaco nei giorni scorsi a Calendasco e salvato grazie al tempestivo intervento di tre raga - facebook.com Vai su Facebook
Trovato un feto in un cestino dei rifiuti all’ospedale di Piacenza - A fare la macabra scoperta, intorno alle 7 di oggi, giovedì 19 giugno, è stata un’addetta delle pulizie e sul ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Piacenza, feto trovato nel bagno dell'ospedale - I carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all'alba di oggi all'ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni dell'ospedale. Si legge su tg24.sky.it
Piacenza, trovato feto nel cestino di un bagno dell'ospedale - A Piacenza i carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all'alba, nell'ospedale della città. Riporta tgcom24.mediaset.it