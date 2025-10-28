L' oroscopo di oggi - martedì 28 ottobre

Ariete ??. Il focus della giornata caro Ariete è di nuovo puntato sulle questioni pratiche, dove c’è un notevole impegno da parte tua per far quadrare i conti. Venere ancora in opposizione può esasperare la vita di relazione, rendendoti più stanco e distratto del solito. Non occorre che tu arrivi a fare sempre tutto, a volte basta una buona dose di lungimiranza per comprendere dove è il caso di investire energie e dove invece è meglio lasciare correre, soprattutto se hai a che fare con colleghi o familiari troppo critici e musoni. Tu hai desiderio di azione e di leggerezza e in amore con i pianeti nel guerriero Scorpione sei pronto a riprenderti con larghi interessi tutta quella passione che ti era mancata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

