L' oro rosso del melograno degustazioni e racconti con il frutticoltore Emilio Podeschi

Una serata dai sapori antichi e attuali è quella organizzata dal “Circolino” della parrocchia di Budrio di Longiano per giovedì 30 ottobre alle ore 20.45. Protagonista dell'iniziativa sarà Emilio Podeschi, frutticoltore dell’azienda agricola “Il Giuggiolo” di Santarcangelo di Romagna, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

