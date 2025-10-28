Loro lo sanno Sinner dopo il successo di Vienna bomba di Paolo Bertolucci sulla sua salute

La rincorsa al numero uno mondiale è ormai questione di dettagli. Dopo il trionfo di Vienna, Jannik Sinner è tornato a respirare aria d’élite: la distanza da Carlos Alcaraz si accorcia, il sogno del primato Atp è di nuovo a portata di mano e il Masters di Parigi potrebbe riscrivere l’intera classifica. È in questo scenario di attesa e di concentrazione che arrivano le parole di Paolo Bertolucci, voce autorevole del tennis italiano e commentatore per Sky, che invita il team di Sinner a guardare oltre le vittorie, verso ciò che ancora può essere migliorato. “Lui ha avuto diversi problemi, una volta all’anca, una volta al gomito, una volta alla caviglia, tante piccole cose che probabilmente su un altro giocatore non verrebbero notate ma vengono notate quando si tratta dell’eccellenza: lì si va con la lente di ingrandimento”, ha spiegato Bertolucci, riferendosi alle fragilità fisiche che negli ultimi mesi hanno talvolta rallentato l’altoatesino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

