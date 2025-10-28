Lorenzo Musetti | Voglio le ATP Finals con tutte le mie forze Sarebbero la ciliegina sulla torta
Lorenzo Musetti è quanto mai concentrato in vista del secondo turno del Masters 1000 di Parigi, dove affronterà Lorenzo Sonego in un derby davvero interessante. L’azzurro è in piena lotta per qualificarsi alle ATP Finals di Torino e ne ha parlato alla vicenda dell’esordio nella capitale francese “ Sto bene, sicuramente il fatto di essere tra le prime 8 teste di serie e avere qualche giorno in più per recuperare fa bene. Sto cercando di recuperare il più possibile le energie spese in questo ultimo mese e mezzo davvero impegnativo”. Le ATP Finals sono sempre più vicine. Il tennista toscano è orgoglioso dello status raggiunto all’interno del Circuito: “ Avere un certo rispetto ora in campo da tutti gli avversari mi inorgoglisce, sicuramente te lo guadagni con il tempo attraverso le prestazioni e i risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
