Lora coppia blocca un autobus a calci e pugni | denunciati due canturini

Intervento della Polizia di Stato ieri mattina in località Lora, a Como, dove una coppia di cittadini canturini è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio dopo aver impedito la partenza di un autobus di linea, colpendo il mezzo con calci e pugni.La segnalazione è arrivata al numero. 🔗 Leggi su Quicomo.it