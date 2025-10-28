Lora coppia blocca un autobus a calci e pugni | denunciati due canturini

28 ott 2025

Intervento della Polizia di Stato ieri mattina in località Lora, a Como, dove una coppia di cittadini canturini è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio dopo aver impedito la partenza di un autobus di linea, colpendo il mezzo con calci e pugni.La segnalazione è arrivata al numero. 🔗 Leggi su Quicomo.it

