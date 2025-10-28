Lookman torna al gol e risponde a Ricci | Atalanta-Milan è 1-1
Bergamo, 28 ottobre 2025 - Nono risultato utile per l'Atalanta, ma settimo pareggio, Milan a meno tre dal Napoli e indenne in una trasferta difficile. Il pareggio può accontentare Juric e Allegri, anche se c'è ancora lavoro da fare per l'alta classifica. Ademola Lookman è tornato al gol, pregevole sinistro sotto la traversa, per impattare l'iniziale vantaggio di Samuele Ricci, complice una deviazione di Ederson, poi Maignan, con una paratissima finale su Zappacosta ma anche un Milan convincente nonostante le assenze. Leao sostituito all'intervallo e da lì i rossoneri si sono espressi meglio, soprattutto con l'ingresso di Loftus Cheek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
