Lookman risponde a Ricci Atalanta-Milan finisce 1-1

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'atalantino torna al gol dopo le polemiche estive BERGAMO - Finisce 1-1 il match tra Atalanta e Milan, al gol di Ricci ha risposto Lookman, tornato al gol dopo le polemiche estive. Quinto pareggio consecutivo per i bergamaschi tra campionato e Champions, è il settimo pari in campionato. Nel prossim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lookman risponde a ricci atalanta milan finisce 1 1

© Ilgiornaleditalia.it - Lookman risponde a Ricci, Atalanta-Milan finisce 1-1

