Civili colpiti mentre camminano per strada, famiglie bersagliate nel loro giardino di casa, ambulanze e vigili del fuoco bersagliati mentre tentano di soccorrere i feriti. A Kherson, nel sud dell’Ucraina, i droni russi sono diventati strumenti di terrore quotidiano. Secondo una nuova inchiesta delle Nazioni Unite, diffusa lunedì, i droni colpiscono regolarmente la popolazione civile in quella che viene definita «una politica deliberata di intimidazione e deportazione forzata». Come riporta il New York Times, la Commissione d’inchiesta indipendente sull’Ucraina ha documentato centinaia di episodi di attacchi contro persone comuni, avvenuti negli ultimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Onu accusa la Russia di aver usato droni per colpire i civili a Kherson