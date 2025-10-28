L’Onu accusa la Russia di aver usato droni per colpire i civili a Kherson
Civili colpiti mentre camminano per strada, famiglie bersagliate nel loro giardino di casa, ambulanze e vigili del fuoco bersagliati mentre tentano di soccorrere i feriti. A Kherson, nel sud dell’Ucraina, i droni russi sono diventati strumenti di terrore quotidiano. Secondo una nuova inchiesta delle Nazioni Unite, diffusa lunedì, i droni colpiscono regolarmente la popolazione civile in quella che viene definita «una politica deliberata di intimidazione e deportazione forzata». Come riporta il New York Times, la Commissione d’inchiesta indipendente sull’Ucraina ha documentato centinaia di episodi di attacchi contro persone comuni, avvenuti negli ultimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mosca accusa l’Unione europea e la Nato “di lavorare per ostacolare ogni cosa. Non c’è nessuna questione che li interessi, tranne come danneggiare la Russia, minare le nostre posizioni” e rendere più difficili rapporti e negoziati. Di Michela A.G. Iaccarino - facebook.com Vai su Facebook
Susanna Ceccardi: La sinistra che accusa Trump di essere un bellicista è la stessa che ha rinunciato alla diplomazia nel conflitto ucraino approvando decine di risoluzioni e sanzioni inutili contro la Russia e che in Italia,… https://facebook.com/326994866136 - X Vai su X