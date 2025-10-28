L' ondata di furti incappucciati si aggirano per le case | Sono scappati in campagna nel buio della notte
L'allarme per i furti corre via social, ed evidentemente questa piaga affligge anche l'entroterra cesenate. Appare eloquente la segnalazione apparsa sul gruppo Facebook ‘Sei di Roncofreddo se’: “Attenzione! Ladri in via doccia. Sono in tre con cappello con visiera e fazzoletto sulla faccia”. Le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
