L' omicidio filmato in diretta | nell' aula di tribunale il video con la sequenza degli spari

BRINDISI - Tre colpi, in rapida sequenza. Le telecamere di video sorveglianza di un'azienda hanno “catturato” non solo la dinamica dell'omicidio di Irene Margherito, ma anche l'audio delle esplosioni della pistola calibro 7,65. Nell'aula “Metrangolo” del tribunale di Brindisi, davanti alla corte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

