Lombardia da Regione piano a sostegno di export pmi
(Adnkronos) – Nuovi record storici per l'export lombardo. Secondo i dati di Unioncamere Lombardia, le esportazioni regionali hanno raggiunto nel 2024 i 164 miliardi di euro e un incremento su base annua dello 0,6%, con una tendenza addirittura in miglioramento nei primi sei mesi del 2025, dove il dato ha toccato gli 85 miliardi di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Regione Lombardia ha approvato l'Avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026. A partire da lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 12.00 fino a giovedì 20 novembre 2025 alle ore 12.00, le famiglie potranno accedere per pres - facebook.com Vai su Facebook
Appuntamento con $FAZI2025 al Centro Fiera di Montichiari (BS) fino al 26/10. Regione Lombardia è presente per promuovere le opportunità del Programma di $SviluppoRurale. Info - X Vai su X
Da Regione Lombardia un piano per la crescita dell'export - Una nuova iniziativa per sostenere le Pmi che vogliono consolidare la loro posizione all'estero o trovare nuovi mercati ... Riporta ilsole24ore.com
Lombardia. Aperte le richieste per la misura Nidi gratis plus per la retta dell'asilo - Ha aperto oggi, 27 ottobre 2025, il bando di Regione Lombardia Nidi Gratis Plus, attivato per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Come scrive disabili.com
Maltempo, il Consiglio regionale approva odg a sostegno dei Comuni colpiti: “Servono fondi e interventi rapidi” - Seduta straordinaria sul dissesto idrogeologico: la Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale. Segnala laprovinciadivarese.it