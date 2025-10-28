Locatelli scrive a Tudor | la dedica del capitano della Juventus dopo l’esonero dell’allenatore Ecco cosa ha scritto – FOTO

Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo l’esonero di Igor Tudor. Queste le sue parole sui social – FOTO. Un saluto da capitano, un messaggio di rispetto nel giorno dell’addio. Anche Manuel Locatelli ha voluto dedicare un pensiero a Igor Tudor, esonerato dalla panchina della Juventus. Con una storia sui suoi canali social, il centrocampista bianconero ha salutato il tecnico croato, mostrando grande professionalità nonostante le recenti, discusse scelte tecniche. “Grazie di tutto mister”: il saluto del capitano. « Grazie di tutto mister. Un abbraccio e in bocca al lupo per il futuro ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli scrive a Tudor: la dedica del capitano della Juventus dopo l’esonero dell’allenatore. Ecco cosa ha scritto – FOTO

