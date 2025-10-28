Locatelli | Nuovi laboratori Bambino Gesù amplieranno possibilità Car-T
(Adnkronos) – "Oggi è una giornata straordinaria non solo perché si festeggiano i 40 anni di Irccs del Bambino Gesù ma perché si inaugurano i nuovi laboratori di Terapia genica che permetteranno di traslare al letto del malato sempre più terapie con le cellule Car-T, la forma più sofisticata ed estrema di Immunoterapia, andando così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Locatelli e Thuram di nuovo insieme dopo un mese: la Juventus ritrova le sue certezze a centrocampo - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca, 40 anni Irccs Bambino Gesù: nuovo laboratorio di terapia genica - “Il nuovo Laboratorio di Terapia Genica è il frutto di un lavoro corale che unisce il Bambino Gesù agli altri partners del Centro Nazionale di Ricerca per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a Rna ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Il Bambino Gesù celebra i 40 anni di Irccs, l’ospedale “dei casi difficili” - “Quarant’anni di ricerca traslazionale — quella che rende possibile che un’intuizione di laboratorio diventi una cura per un bambino, che un esperimento su una cellula si trasformi in speranza per una ... Segnala quotidianosanita.it
Al via nuovi laboratori per i bambini a Ghilarza - ha organizzato per i bambini iscritti in ludoteca il laboratorio di “Musical” a cura di A. Da unionesarda.it