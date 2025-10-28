Lobotka verso il rientro | può tornare tra Como ed Eintracht

Dopo Rrahmani e Hojlund, convocati per la gara di Lecce, in casa Napoli si lavora . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka verso il rientro: può tornare tra Como ed Eintracht

