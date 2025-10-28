L' obbiettivo della Svezia è duplice | promuovere un turismo sostenibile e soprattutto far riflettere su un concetto quasi dimenticato il rumore come forma di inquinamento

È un lusso che non si può comprare, ma che la Svezia, nella sua infinita saggezza nordica, ha deciso di regalare. L’unica moneta di scambio è il silenzio. Questa volta, però, non si tratta del solito ritiro spirituale, ma di “Stay Quiet”, un progetto turistico lanciato da Visit Skåne, l’ente responsabile della promozione turistica della regione, con un duplice, brillante obiettivo: promuovere un turismo sostenibile e, soprattutto, far riflettere su un concetto quasi dimenticato: il rumore come forma di inquinamento. Isola Polvese, la meraviglia del silenzio che rigenera l’anima X Leggi anche › Weekend con i libri: i book retreat per leggere, scrivere, guarire “Stay Quiet”, la Svezia regala il silenzio assoluto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

