Lo spirito di Assisi torna nella città di Francesco

Roma, 28 ottobre 2025 - I conflitti sono presenti ovunque ci sia vita, “ma non è la guerra che aiuta ad affrontarli, né a risolverli. La pace è un cammino permanente di riconciliazione”. Papa Leone XIV partecipando alla cerimonia finale del convegno internazionale 'Osare la pace' promosso a Roma dalla Comunità di Sant'Egidio, fa sentire forte la sua voce dal Colosseo e si richiama anche a Giorgio La Pira: “Il Venerabile Giorgio La Pira, testimone di pace, mentre lavorava politicamente in tempi difficili, scriveva a San Paolo VI: ‘Ci vuole una storia diversa del mondo: la storia dell’età negoziale, la storia di un mondo nuovo senza guerra’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pace: Mattarella, “tenere vivo lo ‘spirito di Assisi’ è testimonianza di grande significato” - “Tenere vivo lo ‘spirito di Assisi’, suscitato da Giovanni Paolo II, è testimonianza di grande significato”. Segnala agensir.it

spirito assisi torna citt224Spirito di Assisi: mons. Sorrentino, “mai più la religione come motivo di guerra” - “Mai più la religione possa essere vista come una ragione di violenza e di guerra”. Come scrive agensir.it

