Lo sciopero dei farmacisti il 6 novembre | perché si fermano oltre 60mila lavoratori dipendenti

« Siamo un punto di riferimento per milioni di cittadini. È tempo che il contratto riconosca questa realtà ». È con queste parole che i farmacisti di tutta Italia hanno annunciato uno sciopero della loro attività il prossimo 6 novembre. A incrociare le braccia saranno i circa 60 mila dipendenti delle farmacie private, che con il loro stop daranno seguito alla richiesta avanzata dai sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, affinché Federfarma, l’associazione che rappresenta i titolari delle farmacie private, riveda il contratto di lavoro scaduto il 31 agosto 2024. In Italia le farmacie private sono circa 18 mila, con una media di 3-4 dipendenti ciascuna. 🔗 Leggi su Open.online