Lo scandalo degli arbitri che scommettono sul calcio il caso che travolge il campionato in Turchia La rabbia dei club | Fuori i nomi

È scoppiato uno scandalo in Turchia dopo che il presidente della Federazione calcistica turca (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ha rivelato che 371 dei 571 arbitri attivi nei campionati professionistici turchi avevano conti di scommesse e che 152 di loro scommettevano attivamente. Dopo i risultati dell’indagine, condotta sulla base di dati forniti da istituzioni statali, Haciosmanoglu ha comunicato che la federazione avvierà un’azione disciplinare nei confronti degli arbitri che hanno scommesso sulle partite di calcio. Decine di arbitri, migliaia di scommesse. « Abbiamo iniziato a fare pulizia al nostro interno» ha dichiarato Haciosmanoglu in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Open.online