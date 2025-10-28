Lo Psicologo con Alessandro Haber | la follia contemporanea nella serialità breve

Presentata l'anteprima ufficiale alla Casa del Cinema di Roma. Il produttore Salvio Simeoli: "Già in lavorazione la seconda stagione". Chapeau. Una riflessione ironica e spietata sull'animo umano che usa il grottesco come lente, la forma breve come linguaggio e la psicologia come provocazione narrativa: Lo Psicologo, nuova serie ideata e diretta da Enrico Pittari e prodotta da Golden Boys Produzioni (Pittari e Salvio Simeoli ), ha debuttato in anteprima alla Casa del Cinema di Roma, trasformando il lunedì sera capitolino in un piccolo rito collettivo tra curiosità, applausi e sguardi complici. L'evento.

