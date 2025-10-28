LNDC Animal Protection | Strage di bovini nel Lazio a colpi di fucile

Roma, 28 ottobre 2025 – “Sul territorio di Montelanico e Carpineto Romano, nel cuore della provincia di Roma, è in corso una vera e propria strage di bovini ed equini. Animali colpiti a più riprese da colpi d’arma da fuoco, uccisi brutalmente in esecuzione del piano di contenimento voluto e finanziato dalla Regione Lazio con la Determinazione n. G07643 del 17 giugno 2025. La Regione giustifica le operazioni selvagge di abbattimento in corso con motivi di sicurezza, ma la realtà testimoniata dai cittadini è che lungo questa strada – la via Carpinetana, che collega i due comuni – non c’è nessuna illuminazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

Trascinare un cane legato a una bicicletta per chilometri non è una “passeggiata”. È maltrattamento, ed è un reato. LNDC Animal Protection ha sporto denuncia per il grave episodio avvenuto in provincia di Napoli, dove un uomo in sella a una e-bike ha trasci - X Vai su X

Montefiascone: gatto ucciso a colpi di pistola. LNDC Animal Protection presenta denuncia - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

Canile di Sant’Ilario allo Ionio: tutti assolti in appello, LNDC Animal Protection sconvolta - Una sentenza che lascia increduli e amareggiati: la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha assolto tutti gli imputati del processo sulla gestione del canile di Sant’Ilario allo Ionio, ribaltando la ... Secondo reggiotv.it

Home // Cronaca // Cane ucciso brutalmente nel Foggiano: LNDC Animal Protection ammessa parte civile - È stata un’udienza carica di tensione e di attese quella che si è svolta oggi nel processo per la crudele uccisione di un cagnolino avvenuta un anno fa a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia ... Si legge su statoquotidiano.it

Fano, ventenne (già arrestato per furti e minacce) denunciato anche per aver ucciso un cane dalla Lndc Animal Protection: «Facce della stessa medaglia» - Avrebbe anche ucciso in passato un cagnolino, da qui la denuncia della LNDC Animal Protection. Riporta corriereadriatico.it