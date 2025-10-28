Livorno | Invitato a raccogliere le deiezioni del cane reagisce minacciando un commerciante con machete e coltello | denunciato

Una richiesta di raccolta delle deiezioni del proprio cane si è ben presto trasformata in un'accesa lite con un commerciante minacciato con tanto di machete e coltello e un 20enne denunciato dai carabinieri. L'episodio è successo alcuni giorni fa nel centro di Livorno. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

