Livigno aperto la pista di sci di fondo con la neve conservata in estate
È ancora una volta Livigno a dare il primo segnale d’inverno. Anche quest’anno, grazie alla tecnica dello snowfarming, la neve torna a coprire la piana della località valtellinese già a fine ottobre. L’apertura dell’anello tecnico per lo sci di fondo è fissata per lunedì 27 ottobre, confermando. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
