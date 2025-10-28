Livigno aperto la pista di sci di fondo con la neve conservata in estate

Sondriotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora una volta Livigno a dare il primo segnale d’inverno. Anche quest’anno, grazie alla tecnica dello snowfarming, la neve torna a coprire la piana della località valtellinese già a fine ottobre. L’apertura dell’anello tecnico per lo sci di fondo è fissata per lunedì 27 ottobre, confermando. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

