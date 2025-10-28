Liverpool-Crystal Palace | Slot è in crisi ma con le Eagles può conquistare i quarti di finale
Il Liverpool viene da quattro sconfitte di fila e può riscattarsi contro il Crystal Palace in Coppa di Lega. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
QUARTA SCONFITTA DI FILA IN PREMIER PER IL LIVERPOOL: È CRISI NERA Dopo aver perso con Crystal Palace, Chelsea e Manchester United, arriva un altro clamoroso Ko per i campioni d’Inghilterra: 3-2 roboante e un inutile assalto finale alla disper - facebook.com Vai su Facebook
Una stagione diversa da tutte le altre. Il Liverpool ha perso 3 partite in una settimana: ko con Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea. Sicuramente una novità rispetto a quanto fatto vedere dalla squadra di Arne Slot nell’ultima stagione. Al termine della partita c - X Vai su X
Il Liverpool viene da quattro sconfitte di fila e può riscattarsi contro il Crystal Palace in Coppa di Lega - Il Liverpool viene da quattro sconfitte di fila e può riscattarsi contro il Crystal Palace in Coppa di Lega ... Segnala gazzetta.it
Liverpool-Crystal Palace, dove vedere la sfida di Coppa di Lega inglese - La sfida tra Liverpool e Crystal Palace, valida per gli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese, si giocherà mercoledì 29 ottobre ad Anfield. Segnala tag24.it
Liverpool next manager odds: Bookies reveal full list of candidates if Arne Slot is sacked - OLIVER GLASNER is the leading contender to replace Arne Slot at Liverpool, according to the latest odds from Betfair. Si legge su thesun.co.uk