Liverpool-Crystal Palace EFL Cup 29-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Con quella di sabato a Brentford sono cinque le sconfitte del Liverpool nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, con la sola vittoria ottenuta in Champions League contro un poco accorto Eintracht Francoforte. Con l’Arsenal a +7, non è sbagliato parlare di crisi alla vigilia di questa partita contro il Crystal Palace valevole come . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Crystal Palace (EFL Cup, 29-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

QUARTA SCONFITTA DI FILA IN PREMIER PER IL LIVERPOOL: È CRISI NERA Dopo aver perso con Crystal Palace, Chelsea e Manchester United, arriva un altro clamoroso Ko per i campioni d’Inghilterra: 3-2 roboante e un inutile assalto finale alla disper Vai su Facebook

Una stagione diversa da tutte le altre. Il Liverpool ha perso 3 partite in una settimana: ko con Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea. Sicuramente una novità rispetto a quanto fatto vedere dalla squadra di Arne Slot nell’ultima stagione. Al termine della partita c - X Vai su X

Liverpool – Crystal Palace: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming Liverpool – Crystal Palace, dove vederla? Da generationsport.it

Liverpool-Crystal Palace: Slot è in crisi, ma con le Eagles può conquistare i quarti di finale - Il Liverpool viene da quattro sconfitte di fila e può riscattarsi contro il Crystal Palace in Coppa di Lega ... Riporta gazzetta.it

EFL Cup – Liverpool vs Crystal Palace: Date, time, channels and probable lineups | OneFootball - 1) on September 27 in the league and are eager to upset their opponents once again. Lo riporta onefootball.com