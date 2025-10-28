LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta baltica per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, settima giornata dell’Eurolega di basket 2026. Primo impegno dei bianconeri in una nuova settimana col doppio turno continentale, con la Virtus che rimarrà fuori casa anche giovedì sera per far visita al Bayern Monaco. Le V-nere arrivano in Lituania sulle ali dell’entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime uscite in Europa, compresa la più recente di venerdì al PalaDozza contro il Panathinaikos Atene (92-79) grazie ai 22 punti di Carsen Edwards e alla splendida prestazione di Alessandro Pajola con 7 punti e 10 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta baltica per continuare a sognare

